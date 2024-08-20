В Млечном Пути заметили неопознанный сверхскоростной объект

В Млечном Пути выявили неопознанный объект, мчащийся со скоростью 1,6 млн км в час. В будущем он покинет нашу галактику.

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Объект в 27 306 раз больше Земли. Его заметили на расстоянии более 400 световых лет от нашей планеты.

Эксперты пока не смогли идентифицировать небесное тело. Согласно их предположениям, это коричневый карлик – маленькая звезда, которой не хватает массы для поддержания ядерного синтеза в ядре. Если эта теория подтвердится, то объект станет первым известным коричневым карликом, движущимся по хаотичной сверхскоростной орбите.

Объекту присвоили научное обозначение CWISE J124909.08+362116.0, или CWISE J1249. Интересно, что первыми его обнаружили астрономы-любители, участвовавшие в проекте NASA «Миры на задворках: планета 9».

Остается неизвестным, как объект смог развить такую высокую скорость. Возможно, он вылетел из двойной системы после того, как другая звезда произвела взрыв сверхновой. По другой версии, CWISE J1249 возник внутри плотного шарового скопления звезд и был выкинут оттуда притяжением черной дыры.

Исследователи протестировали 100 сценариев возможного будущего CWISE J1249. По их словам, объект может покинуть Млечный Путь и исчезнуть в неизвестном направлении. Ученые также намерены провести дополнительные исследования, чтобы раскрыть его химический состав и элементную базу, сообщает arXiv.

Ранее в центре Млечного Пути нашли скопление с мертвыми звездами. Также была найдена «звезда-вампир», поглощающая соседние светила.