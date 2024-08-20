«Яндекс» представил новую умную колонку

Российская компания «Яндекс» обновила линейку умных колонок, представив модель «Станция лайт 2». Об этом сообщается на сайте производителя.

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Устройство получило обновленный дизайн, встроенный динамик мощностью 6 ватт и LED-дисплей. В компании заявили, что звук девайса стал более чистым и объемным. «Станцию Лайт 2» оценили в 5990 рублей.

Отличительной особенностью смарт-колонки оказалась поддержка «технологии эмоционального синтеза». Во время разговора с пользователем голосовой помощник «Алиса» будет выбирать интонация в зависимости от контекста — удивление, дружелюбие, сочувствие, грусть или обиду. Также «Станция Лайт 2» может различать голоса детей и предлагать им соответствующий контент. Голосовой ассистент работает с поддержкой нейросети YandexGPT 3 Pro.

Кроме того, новая «Станция» может запоминать Wi-Fi-сети, к которым она подключалась ранее. В «Яндексе» рассказали, что в скорое время для колонки выпустят портативный аккумулятор. С помощью аксессуара «Станция Лайт 2» сможет работать до трех часов в режиме воспроизведения музыки.

В конце июля в «Яндексе» рассказали, что во втором квартале 2024 года продажи фирменных умных телевизоров выросли на 140 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество активных телевизоров на этих платформах достигло показателя 3,6 миллиона в месяц.