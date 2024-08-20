Boeing приостановила тесты лайнеров серии 777X

Корпорация Boeing прекратила тестовые полеты авиалайнеров серии 777X из-за поломки одной из деталей, находящейся между двигателем и конструкцией самолета, на фоне проблем с безопасностью самолетов компании.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

"Наша команда меняет деталь и изучает [поврежденный] компонент, мы возобновим тестовые полеты по мере готовности", - говорится в заявлении компании, попавшее в распоряжение телеканала.

По его информации, Boeing уже предупредила Федеральное авиационное управление (ФАУ) США и заказчиков о неисправности и прекращении полетов тестового парка из четырех самолетов серии 777X. При этом неясно, как инцидент повлияет на запланированную на 2025 год сертификацию лайнеров данного типа, а также поставки, которые должны были начаться еще в 2020 году, но несколько раз откладывались, отмечает телеканал. Лайнеры 777X, по словам Boeing, представляет собой "самые крупные широкофюзеляжные самолеты, оснащенный двумя двигателями", и сможет вмещать от 395 до 426 пассажиров в зависимости от модели.

По данным телеканала, корпорация переживает "кризис безопасности" с января 2024 года, когда Boeing 737 MAX 9, принадлежащий компании Alaska Airlines, вскоре после вылета совершил экстренную посадку из-за разгерметизации, потеряв часть фюзеляжа. После этого ФАУ распорядилось временно приостановить эксплуатацию лайнеров такого типа и провести их проверки. Они продолжались шесть недель и затронули как Boeing, так и компанию Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж для самолета. В марте газета The New York Times сообщила, что Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок ФАУ.