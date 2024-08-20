"YouTube заработает в России в сентябре?"

Массовый сбой в загрузке YouTube продолжается в России. Пользователи 20 августа жалуются на проблемы при входе в приложение и при воспроизведении роликов. Какие известны последние новости о работе видеохостинга?

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Что известно о проблемах в работе YouTube 20 августа

Россияне с 1 августа жалуются на перебои в работе YouTube. Пользователи столкнулись с замедлением скорости загрузки роликов и отсутствием их воспроизведения в высоком качестве. Также видеохостинг перестал открываться в браузерной версии на настольных ПК.

Согласно данным портала «Сбой.рф», на утро 20 августа продолжают поступать жалобы о сбоях в работе YouTube из ряда регионов России. Порядка 300 человек сообщили, что хостинг не работает на компьютерах и через Wi-Fi.

Чаще всего с трудностями при загрузке YouTube сталкиваются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Также со сбоями столкнулись пользователи Нижегородской, Новосибирской, Московской, Ростовской и Свердловской областей.

Как предотвратить проблемы в работе YouTube

Вернуть доступ к YouTube можно при помощи WiFi-роутеров с предустановленным VPN, продажи которых в России выросли после массового сбоя в работе видеохостинга.

При этом специалисты по информационной безопасности предупреждают, что такие гаджеты позволяют смотреть YouTube с нормальной скоростью загрузки и в хорошем качестве, но могут поставить под угрозу данные пользователей. Однако, по словам экспертов, VPN-роутеры дают доступ к приборам умного дома, которые заблокированы западными производителями.

Как VPN-сервисы могут нажиться на проблемах с YouTube

IT-эксперт Артем Геллер в разговоре с NEWS.ru объяснил, что россияне растеряны из-за проблем с YouTube, а VPN-сервисы пытаются нажиться на отчаянии людей. Специалист заметил, что в период притока новых пользователей они повышают цены на свои услуги.

«В первую очередь подстегнуто историей с YouTube желание [VPN-сервисов] в очередной раз заработать, так как в очередной раз люди растеряны, что-то потеряли, ищут пути. Это приток пользователей, возможность повысить цены. Думаю, в значительной степени уклон в эту сторону, хотя между ними тоже есть конкуренция, как и всегда на рынке», — объяснил Геллер.

В период массового сбоя YouTube люди пожаловались на снижение качества и скорости работы бесплатных версий VPN. Разработчики объяснили неполадки повышенной нагрузкой на сервисы и предложили пользователям переходить на платные версии. Создатели программ отмечают, что в таком случае сбоев не будет, а технические специалисты смогут совершенствовать функции VPN.

Правда ли, что YouTube заработает в России в сентябре

Как отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, «деградация» YouTube — вынужденный шаг против «антироссийской политики хостинга».

«„Деградация“ YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — заявил парламентарий.

Издание «Сиб.фм» со ссылкой на источник сообщает, что в течение ближайшего месяца проблемы с доступом к YouTube прекратятся. По данным источника, в начале сентября работа видеохостинга восстановится.