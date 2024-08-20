"YouTube заработает в России в сентябре?"

Почему YouTube не работает 20 августа: сбои, проблемы VPN, восстановят ли
Массовый сбой в загрузке YouTube продолжается в России. Пользователи 20 августа жалуются на проблемы при входе в приложение и при воспроизведении роликов. Какие известны последние новости о работе видеохостинга?
Что известно о проблемах в работе YouTube 20 августа
Россияне с 1 августа жалуются на перебои в работе YouTube. Пользователи столкнулись с замедлением скорости загрузки роликов и отсутствием их воспроизведения в высоком качестве. Также видеохостинг перестал открываться в браузерной версии на настольных ПК.
Согласно данным портала «Сбой.рф», на утро 20 августа продолжают поступать жалобы о сбоях в работе YouTube из ряда регионов России. Порядка 300 человек сообщили, что хостинг не работает на компьютерах и через Wi-Fi.
Чаще всего с трудностями при загрузке YouTube сталкиваются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Также со сбоями столкнулись пользователи Нижегородской, Новосибирской, Московской, Ростовской и Свердловской областей.
Как предотвратить проблемы в работе YouTube
Вернуть доступ к YouTube можно при помощи WiFi-роутеров с предустановленным VPN, продажи которых в России выросли после массового сбоя в работе видеохостинга.
При этом специалисты по информационной безопасности предупреждают, что такие гаджеты позволяют смотреть YouTube с нормальной скоростью загрузки и в хорошем качестве, но могут поставить под угрозу данные пользователей. Однако, по словам экспертов, VPN-роутеры дают доступ к приборам умного дома, которые заблокированы западными производителями.
Как VPN-сервисы могут нажиться на проблемах с YouTube
IT-эксперт Артем Геллер в разговоре с NEWS.ru объяснил, что россияне растеряны из-за проблем с YouTube, а VPN-сервисы пытаются нажиться на отчаянии людей. Специалист заметил, что в период притока новых пользователей они повышают цены на свои услуги.
«В первую очередь подстегнуто историей с YouTube желание [VPN-сервисов] в очередной раз заработать, так как в очередной раз люди растеряны, что-то потеряли, ищут пути. Это приток пользователей, возможность повысить цены. Думаю, в значительной степени уклон в эту сторону, хотя между ними тоже есть конкуренция, как и всегда на рынке», — объяснил Геллер.
В период массового сбоя YouTube люди пожаловались на снижение качества и скорости работы бесплатных версий VPN. Разработчики объяснили неполадки повышенной нагрузкой на сервисы и предложили пользователям переходить на платные версии. Создатели программ отмечают, что в таком случае сбоев не будет, а технические специалисты смогут совершенствовать функции VPN.
Правда ли, что YouTube заработает в России в сентябре
Как отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, «деградация» YouTube — вынужденный шаг против «антироссийской политики хостинга».
«„Деградация“ YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — заявил парламентарий.
Издание «Сиб.фм» со ссылкой на источник сообщает, что в течение ближайшего месяца проблемы с доступом к YouTube прекратятся. По данным источника, в начале сентября работа видеохостинга восстановится.
«9 сентября — вот точная дата, когда провайдеры перестанут замедлять работу американского видеохостинга. По словам источника, распоряжение „сверху“ уже пришло: после единого дня голосования, 8 сентября, ограничения должны быть сняты. Но до этого дня сложности с доступом к YouTube как минимум сохранятся, а возможно, еще и усугубятся», — пишет источник.