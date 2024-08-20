Раскрыт новый флагман Huawei

Китайская корпорация Huawei запланировала представить новые флагманские смартфоны. Об этом сообщает блог TechBoilers.

Согласно раскрытым данным инсайдеров, линейка устройств получит название Mate 70. В серию войдут четыре аппарата — Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ и Mate 70 Ultra. Судя по рендерам, отличительной особенностью дизайна смартфонов окажется восьмиугольная рамка основной камеры.

По словам источников, телефоны получат новую камеру — она будет лучше снимать в условиях плохого освещения и при оптическом зуме. Также на девайсах серии Mate 70 будут работать новые функции искусственного интеллекта (ИИ).

В отчете говорится, что самый доступный аппарат линейки получит 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Mate 70 оценят в 5999 юаней, или около 75 тысяч рублей. Mate 70 Pro обойдется в 6999 юаней, или около 88 тысяч рублей. Mate 70 Pro+ выйдет с 16 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти, смартфон будет доступен за 8999 юаней, или около 113 тысяч рублей. Наконец, Mate 70 Ultra оценят в 10 999 юаней, или около 138 тысяч рублей.

В конце июня источники издания GizmoChina рассказали, что на смартфонах Huawei перестанут запускаться написанные под Android приложения. Это связали с тем, что Huawei начала развивать свою систему HarmonyOS независимо, а не на основе Android.