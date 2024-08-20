В России завершили испытания спутниковой системы «Гонец»

В России завершили испытания персонального терминала связи «Гонец-автономный» спутниковой системы «Гонец», заявил замгендиректора предприятия по эксплуатации Андрей Манойло.

«Испытания терминала полностью завершены, и мы готовимся к его серийному производству», — цитирует его ТАСС.

Изобретение подтвердило способность передавать разные виды информации. Кроме того, удалось выяснить, что при питании от аккумулятора время непрерывной работы превысило четыре часа.

Компания «Спутниковая система «Гонец» ранее совместно с «Геосканом» впервые в России провела эксперимент и наладила управление беспилотником через космический спутник.