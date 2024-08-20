Вокруг Земли возник новый радиационный пояс

Сильная солнечная буря, произошедшая в мае 2024 года, «подарила» Земле новое кольцо. Речь идет о так называемом поясе Ван Аллена.

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Пояса Ван Аллена – два радиационных пояса, которые окружают нашу планету. Они состоят из заряженных частиц, захваченных магнитным полем планеты. По данным NASA, в результате интенсивных солнечных бурь 10-11 мая вокруг Земли образовался временный третий пояс.

Новый пояс был обнаружен между двумя постоянными с помощью спутника CubeSat. Пока неизвестно, насколько долговечным он окажется. По прогнозам ученых, пояс может просуществовать от нескольких месяцев до нескольких лет.

Геомагнитная буря 2024 года оказалась самой сильной за последние 20 лет. Ее вызвала вспышка на Солнце Х2.9 (наивысший класс мощности). Наблюдения показали, что шторм создал не только яркие полярные сияния, но и новое временное кольцо заряженных частиц высокой энергии вокруг планеты.

Пояса Ван Аллена стали одним из первых открытий космической эры. Эксперимент, который привел к их обнаружению, проводился на борту спутника Explorer 1, запущенного в 1958 году.

Нижний пояс начинается на высоте 1600 км и простирается на 12 800 км. Внешний пояс простирается на расстоянии от 19 300 до 40 200 км над Землей. Третий пояс образовался между ними. В настоящее время ученые исследуют его, чтобы раскрыть его свойства и определить, насколько долговечным он может оказаться, сообщает IFL Science.

Ранее в атмосфере Земли выявили необычные структуры. Они состоят из заряженных частиц.