Новая функция для Pixel 9 работает на старых смартфонах Google

Представленная вместе со смартфонами Pixel 9 ИИ-функция Add me может быть активирована на старых смартфонах Google. Об этом сообщает Telegram-канал Google News.

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Функция Add me позволяет создавать групповые фотографии, объединяя два снимка, сделанных разными участниками группы, чтобы все оказались в кадре. Нововведение было представлено для смартфонов серии Google Pixel 9, которые были представлены 13 августа.

Согласно источнику, для активации функции на прошлогоднем Pixel 8 Pro достаточно установить APK-файл приложения Pixel Camera версии 9.5.118 и с помощью root-прав активировать флаг «cottage__cottage_enabled». Отмечается, что для работы этой функции используется Google AR Core Services, ПО для работы устройства в режиме дополненной реальности.

Автор канала Google News проверил работу Add me на Pixel 8 Pro и попытался запустить функцию на Pixel 6, но это не увенчалось успехом.

Учитывая техническую возможность работы функции на Pixel 8 Pro, существует вероятность, что Google официально добавит нововведение для устройств прошлых поколений в будущем.