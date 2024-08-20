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Создан первый клонированный жеребенок перуанской лошади

Ученые впервые клонировали жеребенка перуанской лошади. Как сообщает радиостанция RPP, успешного рождения клона удалось добиться специалистам Национального университета Перу имени Торибио Родригес де Мендоса в Амазонасе.

Создан первый клонированный жеребенок перуанской лошади
© ТАСС

При создании жеребенка использовалась технология переноса ядра соматических клеток, позволяющей сохранить генетику вида. С помощью этой методики возможно создавать копии для использования в программах сохранения и улучшения биологических видов.

Ветеринар и доктор Научно-исследовательского института животноводства и биотехнологии Уильям Бардейлс отметил, что у жеребенка «очень успешное будущее». Он считает, что теперь задача ученых — сделать эту технологию доступной обществу и для других природоохранных целей.

Напомним, что в январе китайские ученые сообщили о первом клонировании двух находящихся под угрозой исчезновения вида тибетских коров. Специалисты выбрали для этой работы породы жанму и апейцзяза: удалось вывести по четыре теленка-самца каждой породы.