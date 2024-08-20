В РФ запатентовали первую нейросеть для удаления объектов с фотографий

Патент получен на первую в России нейросеть, которая эффективно удаляет с фотографий ненужный объект после простого нажатия на него.

Дизайнерам, профессиональным фотографам больше не нужно обрисовывать края такого объекта на фотографиях тщательно и по несколько раз, сообщила ТАСС программист отдела автоматизации Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Татьяна Долгих.

"Разработанная программа уникальна для России, на изобретение оформлен патент. В сервисах, которые используются сейчас, нужно именно выделять ненужный объект, иногда приходится делать это по несколько раз. Зачастую идеально выделить предмет не удается, можно задеть какие-то соседние части, то есть, волшебную кисть ты должен водить сам, тратя много времени, а в моей программе просто кликнул за секунду и решил проблему улучшения фото", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, изобретение сэкономит часы рабочего времени профессиональным фотографам, дизайнерам и людям, работающим с изображениями. Долгих пояснила, что программа умеет удалять людей, животных, транспортные средства, мебель, мусорные баки и некоторые другие категории предметов. Планируется усовершенствовать продукт, обучив нейронную сеть вычислять и удалять около 100 категорий объектов.

"Масштабировать уникальную программу и сделать доступной для всех желающих можно уже сейчас, но для этого нужны заинтересованные партнеры", - сказала ученый.

ЮУрГУ сфокусирован на развитии проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе "Приоритет 2030". Университет выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту "Наука и университеты".