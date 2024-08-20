В мозге человека обнаружили копии воспоминаний

Ученые Базельского университета в Швейцарии обнаружили новый механизм памяти в человеческом мозге. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Science, память о конкретном опыте хранится в мозге в виде нескольких копий.

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Нейробиологи использовали мышиную модель, чтобы изучить, как воспоминания хранятся в мозге и как они меняются на протяжении жизни. Оказалось, что в гиппокампе, отвечающем за обучение на основе опыта и формирование долговременной памяти, информация об одном событии хранится в параллельных копиях памяти. В этом участвуют по крайней мере три различных групп (ансамблей) нейронов, которые появляются на разных стадиях эмбрионального развития.

Первая группа нейронов, развивающаяся раньше других, отвечает за долговременное хранение памяти. Копия воспоминаний, которую они хранят, сначала может быть слабой, но со временем усиливается. Наоборот, вторая группа нейронов, появляющаяся позже, создает копию памяти, которая со временем слабеет. Также существует третья группа, которая хранит более стабильную копию памяти.

Тип ансамбля нейронов влияет на то, насколько легко изменить хранящуюся информацию. Память, хранящаяся в течение короткого времени после приобретения поздними нейронами, может быть изменена и переписана. Попытка вспомнить ситуацию вскоре после того, как она произошла, подготавливает позднорожденные нейроны к тому, чтобы интегрировать новую информацию в исходную память.

Напротив, вспоминание того же события спустя долгое время подготавливает ранние нейроны к повторной активации для извлечения своей копии, но связанную с ней информацию уже нельзя легко изменить. По словам авторов, то, насколько динамично воспоминания хранятся в мозге, является доказательством пластичности мозга, которая лежит в основе огромной емкости памяти.