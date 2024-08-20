Apple потратила миллиарды на улучшение iPhone

Корпорация Apple продолжила вкладывать гигантские ресурсы в создание модема для iPhone и iPad. Об этом сообщает Bloomberg.

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По информации инсайдера Марка Гурмана, компания Тима Кука все еще надеется разработать собственный модем. В настоящий момент Apple продолжает закупать модемы у Qualcomm, однако планирует максимально снизить зависимость от поставщиков.

Гурман отметил, что даже создание работающего модема не позволит заметно улучшить смартфоны и прочие гаджеты. Аналитик заявил, что модемы Qualcomm являются самыми распространенными и надежными на рынке, их предпочитают многие производители гаджетов. Однако корпорация из Купертино все равно продолжает вкладывать миллиарды долларов и миллионы часов в разработку компонента.

Обозреватель Bloomberg подчеркнул, что все прототипы модемов Apple оказались провальными — они либо перегревались, либо не обеспечивали необходимой скорости передачи данных. Однако в компании надеются создать беспроводный чип, который объединит в себе модем, Wi-Fi и Bluetooth.

Недавно на фоне своих неудач Apple продлила контракт на поставку модемов с Qualcomm до марта 2027 года. Однако даже в случае разработки собственного устройства ей придется выплачивать партнеру роялти, так как патенты на многие технологии в этой сфере принадлежат Qualcomm.

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