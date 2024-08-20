СМИ: Ближний Восток станет непригодным для жизни из-за изменения климата

Изменение климата превратит Ближний Восток в непригодный для жизни регион. Такое мнение высказывается в журнале Foreign Policy.

Журнал обращает внимание на то, что этим летом в странах региона наблюдались экстремально высокие температуры. Так, в середине июля в Дубае индекс жары, то есть ощущаемой температуры, составлял около 62 градусов Цельсия. В конце июня в священном городе мусульман Мекка в Саудовской Аравии была зарегистрирована температура более 51 градуса Цельсия, что привело к гибели свыше 1,3 тыс. паломников, совершавших хадж.

Журнал поясняет, что повышение температуры и нехватка воды приводят к миграции населения региона в места, более пригодные для жизнедеятельности, такие как Европа. Это может повлечь за собой дестабилизацию обстановки далеко за пределами Ближнего Востока, подчеркивает издание.

5 июня Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала доклад, согласно которому температура на Земле в 2024-2028 годах будет на 1,1 - 1,9 градуса Цельсия выше, чем в среднем во второй половине XIX века, и с очень высокой вероятностью в этот период будет побит тепловой рекорд, установленный в 2023 году.