Apple начнет производить самые дорогие модели iPhone в Индии

Apple в 2024 году впервые произведет наиболее дорогостоящие модели iPhone - Pro и Pro Max - в Индии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, ключевой партнер компании, тайваньская Foxconn Technology Group, приступит к сборке смартфонов в Индии "в течение нескольких недель" после того, как Apple представит их этой осенью. Foxconn уже начала обучать несколько тысяч сотрудников своего завода в штате Тамилнад на юге Индии, чтобы произвести первые модели iPhone 16 Pro и Pro Max "как можно ближе" к их официальному релизу. Кроме того, источники агентства отмечают, что к сборке смартфонов Apple в этой стране в будущем могут присоединиться и другие партнеры компании - местное подразделение тайваньской Pegatron и индийская Tata Group.

Как отмечает агентство, начало сборки iPhone в Индии станет серьезным шагом в контексте продвижения Apple в этой стране, которое началось в 2021 году благодаря политике индийского премьер-министра Нарендры Моди, направленной на развитие высокотехнологичного производства. На сегодняшний день американский технологический гигант до сих пор производит большую часть своих смартфонов в Китае, однако стремится к диверсификации производства на фоне напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Bloomberg напоминает, что за прошедший финансовый год (окончился в марте) Apple произвела смартфоны iPhone в Индии на общую сумму $14 млрд, что составляет около 14% от общего объема ее производства. По данным источников агентства, ожидается, что в 2024 году собранные в этой стране iPhone 16 поступят в продажу по всему миру одновременно с остальными новыми смартфонами компании.

Индия становится все более важной производственной базой для Apple, которая уже в течение нескольких лет развивает производство в этой стране. С 2017 года там собирался iPhone SE первого поколения, в 2020 году в сотрудничестве с компанией Wistron в Нарсапуре недалеко от Бангалора была начата сборка смартфона второго поколения - iPhone SE 2020. По прогнозам, к 2025 году Apple может начать собирать в Индии четверть общего объема выпускаемых iPhone.