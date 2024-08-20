Apple добавила кастомазиацию экрана блокировки в iPhone

В бета-версии iOS Apple добавила дополнительные возможности настройки экрана блокировки iPhone.

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Теперь пользователи могут заменить стандартные кнопки включения фонарика и камеры на любые другие элементы из «Центра управления» или вовсе удалить их.

Начиная с iOS 11, на экране блокировки iPhone всегда присутствовали значки фонарика и камеры, которые были неизменны.

Apple также предоставила возможность интеграции с кнопками экрана блокировки для сторонних приложений, что добавляет еще больше гибкости в настройке устройства.

© MacRumors

© MacRumors

Для повышения безопасности некоторые функции могут требовать аутентификации через Face ID или Touch ID перед доступом на заблокированном экране, что позволяет сохранить конфиденциальность данных даже при увеличенной доступности.

Напомним, что релиз iOS 18 ожидается осенью, примерно в то же время, что и новеньких iPhone 16.