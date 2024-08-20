В Zoom увеличили лимит участников вебинаров до 1 млн человек

Zoom теперь предлагает поддержку до 1 млн участников одновременно для вебинаров. Это заметное обновление функционала.

Новая возможность появилась после того, как платформа использовалась для проведения массовых политических мероприятий, например, сбора средств на кампанию вице-президента Камалы Харрис.

Zoom предлагает различные тарифные планы, которые могут включать от 10 000 до 1 000 000 участников, с поддержкой команды Event Services для обеспечения профессионального уровня организации.

Организаторы мероприятий теперь могут создавать интерактивные события на беспрецедентном уровне, включая вебинары, фан-встречи и другие виртуальные мероприятия.

Однако такие крупные события будут стоить немало: вебинар на миллион человек обойдется примерно в $100 000.

Напомним, что ранее Zoom поддерживал максимум до 100 000 участников на одном мероприятии.