Ракета взорвалась во время испытаний на новом британском космодроме

Ракета взорвалась во время испытаний на новом космодроме Великобритании на Шетландских островах. Об этом пишет The Guardian.

Компания Rocket Factory Augsburg сообщила, что некая «аномалия» привела к потере ступени. Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Испытание было проведено немецкой компанией Rocket Factory Augsburg (RFA), которая хотела осуществить первый в Великобритании вертикальный запуск ракеты на орбиту.

Сообщается, что стартовая площадка не пострадала, а ситуация находится под контролем, «опасности минимизированы».

Компания RFA, базирующаяся в Аугсбурге (Германия), заявила, что работает с космодромом и властями, чтобы выяснить причину аварии.

Авария произошла через три месяца после того, как на полигоне было проведено первое испытание ракеты, которое было объявлено успешным. Тогда RFA включала двигатели только на восемь секунд, а затем выключила их.