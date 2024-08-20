В магнитосфере Земли обнаружили свист

Ученые Университета Аляски обнаружили новый тип электромагнитной волны, которая переносит энергию от молний в магнитосферу Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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Новая волна, которую ученые назвали зеркально отраженным свистом, переносит энергию молнии, попадающую в ионосферу на низких широтах, в магнитосферу Земли. Ранее считалось, что энергия молний на низких широтах остается в ионосфере и не достигает радиационных поясов Земли.

Исследователи проанализировали данные о плазменных волнах, собранные зондами Van Allen Probes НАСА, а также данные Всемирной сети обнаружения молний. На основе этих данных была разработана модель распространения волн, которая продемонстрировала удвоение энергии молний, достигающей магнитосферы.

Судя по всему, зеркально отраженные свисты являются распространенным явлением в магнитосфере. Этот тип электромагнитных волн переносит больше энергии молнии в магнитосферу, чем ранее известные свисты.

Поскольку большая часть молний происходит на низких широтах, где чаще развиваются грозы, именно зеркально отраженные свисты играют значительную роль в переносе энергии молний в магнитосферу, что может оказывать значительное влияние на радиационные пояса Земли.

Свисты (также известные как свистящие атмосферики) представляют собой низкочастотные электромагнитные волны, которые могут проникать в ионосферу и в магнитосферу, где они распространяются вдоль силовых линий магнитного поля Земли как обычные волны в замагниченной плазме.