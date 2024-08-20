ИИ научился объяснять свои решения в химии

Искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью технологий, используемых для различных задач, от разработки лекарств до вождения автомобилей. Однако многие ИИ-модели остаются «черными ящиками», где сложно понять, как принимаются решения. На помощь приходит Объяснимый ИИ (XAI), который помогает разъяснить эти процессы.

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Исследователи из Манитобского университета и Технологического института Карлсруээ использовали XAI для анализа предсказательных моделей в химии. Они применили XAI, чтобы выяснить, какие молекулы имеют потенциал быть эффективными антибиотиками. Результаты показали, что XAI может выявлять важные молекулы и структуры, которые могли бы быть упущены при традиционных методах анализа.

Эти открытия помогают ученым лучше понять, какие факторы влияют на активность лекарств и как улучшить модели для более точного предсказания. В будущем XAI может существенно изменить подход к созданию новых антибиотиков, улучшая эффективность и снижая риск устойчивости патогенов.