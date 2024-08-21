Названы все смартфоны Xiaomi, которые будут обновлены до новой версии Android

Портал Shift Delete опубликовал список смартфонов Xiaomi, которые получат обновление до Android 15.

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Среди смартфонов Xiaomi обновление стоит ждать владельцам Xiaomi 12, 12 Lite 5G, 12 Pro, 13, 13 Lite, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro, 14, 14 Ultra, Mix Flip и Mix Fold 4. В случае с Poco обновлены будут Poco F5, F5 Pro, F6, F6 Pro, M6 4G, M6 5G, M6 Plus, M6 Pro, X6 и X6 Pro.

Также обновление выйдет для Redmi 12, 13 5G, 13 4G, A3, 12 4G, Note 12 Pro 4G, Note 12 Turbo, Note 12S, Note 12T Pro, Note 13 4G, Note 13 5G, Note 13 Pro 4G, Note 13 Pro 5G и Note 13 Pro+.

Данный список, судя по всему, неофициальный, поэтому данная информация ничем не подтверждена. Тем не менее, все упомянутые устройства — это актуальные смартфоны, поэтому шансы, что Xiaomi их обновит, высоки.

Android 15 пока еще не вышел даже для смартфонов Pixel, и компания Google продолжает активно работать над новой мобильной операционной системой. Последние бета-версии получили значительные улучшения, включая поддержку спутниковой связи, мониторинг состояния батареи, частичное разделение экрана, обнаружение автономных устройств и многое другое.