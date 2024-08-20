Обнаружена деформированная звездной гравитацией экзопланета

Астрономы открыли растянутую планету, которую спустя 400 млн лет разрушат приливные силы родительской звезды, сообщает N + 1 со ссылкой на arXiv.org.

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Если близкая к звезде планета попадает в предел Роша (радиус круговой орбиты спутника небесного тела, на котором приливные силы, вызванные гравитацией центрального тела, равны силам самогравитации спутника), она разрушается — либо распадается на части, либо по спиральной орбите сближается со звездой и поглощается ею. Предполагается, что такое в космосе происходит часто.

Например, недавно астрономы под руководством Дай Фэйя из Гавайского университета обнаружила кандидата на поглощение. Это скалистая экзопланета в системе TOI-6255 — красного карлика М-типа с массой 0,35 массы Солнца в 66,5 светового года от нас. Экзопланета TOI-6255b с массивным железным ядром (45 % от общей массы), с радиусом, равным 1,08 земного, и массой, составляющей 1,44 массы Земли, с огромной скоростью носится вокруг звезды: период ее обращения — всего 5,7 часа.

Приливные силы деформировали экзопланету — сейчас она похожа на вытянутый эллипсоид, где одна ось на 10 % длиннее другой. А так как она получает от звезды в 590 раз больший поток излучения, чем Земля от Солнца, температура на ее поверхности может достигать более 1000 градусов.

По расчетам ученых, TOI-6255b начнет разрушаться через 400 млн лет, когда войдет в предел Роша. Пока она находится в приливном захвате, и ее взаимодействие со звездой может порождать радиоизлучение, как это происходит с Юпитером и его спутником Ио.