В Android 15 появилась ИИ-функция для защиты смартфонов от кражи

Google тестирует в Android 15 новую функцию на базе искусственного интеллекта для обнаружения кражи смартфона и его мгновенной блокировки. Об этом сообщает портал ZDNet.

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Функция Theft Detection Lock использует гироскоп и акселерометр для отслеживания движений, характерных для кражи, таких как резкие толчки и ускорения. При обнаружении таких движений экран устройства незамедлительно блокируется.

На данный момент функция доступна ограниченному числу пользователей в Бразилии, участвующих в бета-программе Google. После полного запуска она появится на новых устройствах Google и станет доступна на всех современных смартфонах с Android 10 и выше.

Theft Detection Lock — одна из нескольких новых функций безопасности, анонсированных Google. Среди них усложнение процедуры сброса настроек до заводских, возможность отметить телефон как потерянный в Find My Device, автоматическая блокировка при множестве неудачных попыток аутентификации и удаленная блокировка устройства. Некоторые из этих нововведений будут доступны только в Android 15.