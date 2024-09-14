Как подключить смартфон к ПК в качестве микрофона: инструкция
Микрофон — незаменимый инструмент для любого пользователя ПК. И на случай, если он не вовремя выйдет из строя, есть выход: многие смартфоны могут заменить собой микрофон. Портал makeuseof.com рассказал, как это можно настроить.
Как подключить Android-смартфон в качестве микрофона
Для устройств на базе Android подойдет программа AudioRelay. Она потребует Wi-Fi на смартфоне и доступ к Интернету на ПК.
- Загрузите и установите AudioRelay на оба устройства.
- На смартфоне: запустите приложение, перейдите в меню Server и нажмите Microphone.
- На ПК: запустите приложение, перейдите в меню Player — Mode. Активируйте опцию Mic.
- Ниже (в списке Servers) должен появиться ваш смартфон. Нажмите на него, чтобы установить подключение.
- Откройте микшер звука в Windows и выберите Virtual Mic for AudioRelay в качестве активного микрофона.
Важно! Бесплатная версия AudioRelay ограничивает подключение одним часом. По истечении 60 минут вам придется настраивать соединение заново, повторив шаги выше.
Как подключить iPhone в качестве микрофона
На iPhone для этого можно использовать AirDroid Cast. Да, способ не самый прямолинейный, т.к. приложение предназначено для трансляции экрана, но лучший из возможных. Для работы приложения необходим Wi-Fi на iPhone и доступ к Интернету на ПК.
- Загрузите и установите AirDroid Cast на оба устройства.
- На ПК: запустите приложение, перейдите в меню Wireless и запишите код.
- На iPhone: запустите приложение и перейдите в меню Cast the Screen; введите код из предыдущего шага и нажмите Start Casting.
- На компьютере должно появиться уведомление — нажмите Allow.
- Нажмите Start Broadcast в мобильном приложении.
- После этого тапните по экрану iPhone, чтобы открыть меню приложения, и нажмите на значок микрофона, чтобы включить его.