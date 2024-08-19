Ученые зарегистрировали три вспышки предпоследнего уровня мощности на Солнце 19 августа, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"19 августа в 12:36 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3785 (S12W51) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 12 минут", - сообщает ИПГ.

Отмечается, что вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

Кроме того, еще две вспышки были зафиксированы в ночь на понедельник. Вспышки М1.4 продолжительностью 30 и 32 минуты произошли в 03:00 мск и 00:07 мск.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Согласно мониторингу космической погоды, за последние 24 часа уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли поднимался до R1 (слабо).