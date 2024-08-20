Археологи Эрмитажа нашли сокровища каменного века

Российские археологи нашли в Смоленской области сокровища каменного века. Об этом сообщается на сайте Государственного Эрмитажа, чьи сотрудники сделали находку в рамках экспедиции.

© hermitagemuseum.org

© hermitagemuseum.org

Отмечается, что работники Северо-Западной археологической экспедиции музея находились в долине реки Сертейка. Там они занимались исследованием поселений каменного века, в то время как нашли уникальные украшения из кости и янтаря, в том числе янтарную подвеску.

«Одна из важных находок этого сезона — подвеска из клыка кабана, нагрудное мужское украшение, обнаруженное в культурном слое 5-4 тысяч лет до нашей эры торфяникового поселения Сертея II», — говорится в сообщении.

Кроме того, археологи нашли антропоморфную кремневую фигурку. При этом, обращают внимание специалисты, это первая находка такого рода. Теперь экспертам предстоит выяснить, какая роль была у этой фигурки, была ли она подвеской, амулетом или чем-то еще. Также археологи допустили, что фигурка могла быть не закончена, что может свидетельствовать об ее изготовлении местными мастерами.

«Наши находки указывают на мощное культурное влияние степных и лесостепных культур Восточной Европы и проникновение носителей этих культур в лесную зону», — подчеркнул глава экспедиции Андрея Мазуркевича.

Ранее российские археологи сделали в Ростовской области уникальную находку времен бронзового века — древнее захоронение. Специалистам удалось найти останки эпохи средней и поздней бронзы, датируемой 2000-3000 лет до нашей эры.

До этого крымские археологи сделали находку десятилетия в районе мыса Ак-Бурун. Ею стало открытие раннего иудейского некрополя. Научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Денис Бейлин рассказал, почему находка является сенсационной.