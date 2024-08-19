Названы 10 лучших смартфонов дешевле 20 тысяч рублей

В одном из выпусков на YouTube-канале «Польза NET» рассказали о самых выгодных моделях смартфонов на сегодня при бюджете 20 тысяч рублей.

© YouTube/Polza Net

Poco X6 Pro. Вместе с этим устройством вы получите блок питания на 67 Вт, ключ, краткое руководство, чехол, защитную плёнку, кабель. Защита у него по стандарту IP54. Экран у смартфона — Crystalres 1.5K Flow AMOLED Dotdisplay с диагональю 6,67 дюйма, максимальной частотой обновления 120 Гц. Что касается процессора, то установлен Dimensity 8300 Ultra. ОЗУ — 8/12 ГБ, ПЗУ — 256/512 ГБ.

Realme GT Neo 6 SE. Зарядка в комплекте у него на 100 Вт, есть также краткое руководство, чехол, плёнка на экране. Защита от воды — по стандарту IP65. Экран установлен AMOLED LTPO 8T с диагональю 6,78 дюйма, частотой обновления 120 Гц. Оснащён смартфон процессором Snapdragon 7+ Gen 3. Ёмкость оперативной памяти — 8/12 ГБ, внутренней — 256/512 ГБ. Аппарат не имеет телевика, разъёма для наушников, не поддерживает беспроводную зарядку, съёмку в 60 к/с на фронтальную камеру, нельзя расширить постоянную память. В целом смартфон для своей цены хорош, но у него нет 20-го бенда.

Realme 12 Pro 5G. Он имеет в комплекте плёнку, чехол, зарядку, кабель, зарядку на 67 Вт. Защита у него по стандарту IP65. Есть два стереодинамика с Dolby Atmos. Дисплей — AMOLED, диагональ 6,7 дюйма, частота обновления 120 Гц. Процессор здесь стоит Sanpdragon 6 Gen 1, ОЗУ — 8 ГБ, ПЗУ — 128/256 ГБ. Этот смартфон однозначно не для игр, но неплохо себя показывает в съёмке фото и видео. Также у него есть телефотообъектив.

Redmi Note 13 Pro Plus 5G. В комплекте с этим телефоном есть чехол, защитная плёнка, кабель, зарядка на 120 Вт. Степень защиты у него — IP68. Динамики — стерео с поддержкой Dolby Atmos. Экран — Crystalres AMOLED 1,5К с диагональю 6,67 дюйма. Объём оперативной памяти — 8/12 ГБ, внутренней — 256/512 ГБ. Работает смартфон на Dimensity 7200 Ultra. Это отличная модель с защитой от влаги, фото- и видеосъёмкой, но «железо» старое.

Poco X6. Вместе со смартфоном вы получите силиконовый чехол, зарядку на 67 Вт, кабель, ключ, защитную плёнку, краткое руководство. Есть защита от влаги по стандарту IP54. Экран здесь Crystalres 1,5K Flow AMOLED Dotdisplay с диагональю 6,67 дюйма, частотой обновления 120 Гц. Работает устройство на процессоре Snapdragon 7S Gen 2. Объём оперативной памяти — 8/12 ГБ, внутренней — 256/512 ГБ. Если вам нужен недорогой по нынешним меркам смартфон, то это отличный выбор.

© Польза NET

Redmi Note 13 Pro 5G. В коробке с этим смартфоном идут краткое руководством, ключ, блок питания на 67 Вт, чехол, защитная плёнка. Стандарт защиты у модели — IP54, есть разъём для наушников. Экран AMOLED, 6,67 дюйма, частотой обновления до 120 Гц. Процессор здесь — Snapdragon 7S Gen 2, внутренней памяти 256 или 512 ГБ, оперативной — 8 или 12 ГБ. Устройство однозначно своих денег стоит, это крепкий середняк. У него быстрая зарядка, всевозможные разъёмы, не глючит датчик приближения, он ловит все бенды, поддерживает 5G.

Poco M6 Pro. Комплект у него включает зарядку на 67 Вт, ключ, краткое руководство, кабель, защитную плёнку, чехол. Защита — IP54. Оснащён смартфон AMOLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма, частотой обновления экрана 120 Гц. Процессор здесь стоит Helio G99 Ultra. Памяти 8/12 ГБ и 256/512 ГБ. За свою цену у этого смартфона практически нет недостатков. Он подойдёт для тех, кому нужно быстро приобрести дешёвый аппарат, который не будет глючить. Правда, датчик приближения вас всё равно станет бесить.

CMF Phone 1. В комплекте идут только защитная плёнка (наклеенная на экран), краткое руководство, кабель, ключ для извлечения слота для двух SIM-карт. Дисплей у смартфона Super AMOLED LTPS с диагональю 6,67 дюйма, частотой обновления 60−120 Гц. Работает аппарат на процессоре Dimensity 7300 5G, ОЗУ — 8 ГБ, ПЗУ — 128/256 ГБ. Брать этот смартфон стоит ради дизайна и ради идеи, но как основное устройство — точно нет. Да и покупать имеет смысл только на распродажах, а так устройство слабое.

IQOO Z9. Комплектация у него почти такая же, как ниже. Но блок питания уже на 80 Вт. Мини-джека у смартфона нет, защита от воды и пыли — по стандарту IP64. Экран у него AMOLED LTPS CSOT C8, диагональ — 6,78 дюйма, частота обновления до 144 Гц. Работает устройство на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, оперативной памяти у него 8/12 ГБ, постоянной — 128/256 ГБ. Это не игровой смартфон, но у него хороший сенсорный отклик, хорошая оптимизация расхода заряда, по производительности и стабильности работы он тоже неплох.

IQOO Z9X. В комплекте с ним идёт защитная плёнка на экране, чехол, зарядка на 44 Вт с китайской вилкой. Выполнена модель из пластика, есть защита IP64. Динамики — стерео, но есть разъём для наушников. Дисплей здесь — IPS, 6,72 дюйма, частота обновления — 120 Гц. Объём внутренней памяти — 128 и 256 ГБ, оперативной — 8 или 12 ГБ, процессор — Snapdragon 6 Gen 1. Эта модель точно не для всех. Она хороша в качестве второго смартфона, но помните об отсутствии 20-го и 7-го бендов.