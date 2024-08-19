Ученый объяснил багрово-красный цвет суперлуния
Ближайшей ночью можно будет увидеть Луну багрово-красного цвета, такой оптический эффект возникает из-за высокой влажности воздуха.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
«Луна не изменяется сама по цвету, это все оптический эффект. Цвет луны зависит от атмосферы, например, из-за сильной влажности луна может быть багрово-красного цвета», – сказал Богачев.
В Росгидромете Агентству городских новостей «Москва» уточнили, что ближайшей ночью в столице ожидается высокая влажность воздуха.
«Сегодня тепло, 27 градусов, выше нормы. Ночью и так влажность повышается, но этой ночью влажность будет повышаться за счет атмосферного фронта, который приближается к Москве», – сказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.