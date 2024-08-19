Ученый объяснил багрово-красный цвет суперлуния

Ближайшей ночью можно будет увидеть Луну багрово-красного цвета, такой оптический эффект возникает из-за высокой влажности воздуха.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

«Луна не изменяется сама по цвету, это все оптический эффект. Цвет луны зависит от атмосферы, например, из-за сильной влажности луна может быть багрово-красного цвета», – сказал Богачев.

В Росгидромете Агентству городских новостей «Москва» уточнили, что ближайшей ночью в столице ожидается высокая влажность воздуха.