Стало известно о спорах ученых о том, где находится библейская гора Фавор

Археологи уже много лет спорят о том, где было Преображение Христа. Об этом пишет РИА Новости.

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Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне. Это одно из двунадесятых празднеств, которое отмечают в честь таинственного Преображения Иисуса Христа. За 40 дней до начала Пасхи Сын Божий вместе с тремя учениками поднялся на гору и, помолившись, полностью преобразился. Его лик озарился, а одежда стала белой, словно свет.

Согласно Библии, перед тем, как подняться на гору, Иисус посетил селение Кесарию Филлипову у подножия горы. Туда же он, скорее всего, и вернулся после. Затем «через всю Галилею» отправился к Тивериадскому озеру. А дальше — на юг, в сторону Иерусалима.

Ученые, опираясь на названные в тексте места, пришли к выводу, что знаменательное событие произошло именно на горе Фавор на востоке Изреельской долины (Израиль), но в священных писаниях о точном месте нет информации.

У некоторых ученых есть возражения насчет того, что местом действия была именно библейская гора. Так, в Евангелии написано, что гора была уединенным местом, однако у Фавора во время жизни Иисуса был военный гарнизон.

Также гора небольшая по высоте — 575 метров над уровнем моря. Поэтому многие ученые предположили, что речь в писании шла о Хермоне — самой высокой точке Израиля, массиве с несколькими вершинами, в том числе и уединенными, малодоступными. Еще есть версия, что дело происходило на Мероне – самой высокой горе в Галилее.