Ученые спрогнозировали мегаземлетрясение в России

Появилась возможность возникновения нового землетрясения в Камчатском крае силой от семи до девяти баллов до 19 августа, следует из заключения общего совета Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Ученые подчеркнули повышенный риск сейсмического события, способного вызвать сотрясение от шести до девяти баллов в Петропавловск-Камчатской городской агломерации на протяжении 18–19 августа 2024 года.

Согласно анализу скважинных измерений, вероятность возникновения новых толчков с магнитудой до 7,7 сохранится до 22 августа. Наиболее вероятным районом возможного землетрясения в регионе в этот период считается Авачинский залив.

Вечером 17 августа на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0. Местные жители почувствовали толчки силой до шести баллов. О повреждениях зданий и пострадавших не сообщается. После этого на полуострове произошло извержение самого северного вулкана региона — Шивелуч. Высота пепловой колонны составила восемь километров над уровнем моря.

Ранее жители России увидели период суперлуния, который начался на Земле. В Сети появились кадры из разных уголков страны, на которых видно, как «кровавая луна» светит на фоне ночного неба.

Суперлуние не происходит редко, оно повторяется несколько раз в году. В этом году в России можно будет увидеть еще три суперлуния — 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.