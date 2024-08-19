В России создали новую модель хранения видеоданных

Учёные Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске в сотрудничестве с коллегами из Университета Утара из Малайзии представили новую модель хранения видеоданных. Система упрощает процесс извлечения нужных видеофрагментов из обширных записей, что особенно полезно для систем видеонаблюдения.

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По словам доцента Екатерины Чжан, новая модель включает в себя инфраструктуру для эффективного хранения данных и их быстрого доступа. Она позволяет оперативно находить фрагменты видеозаписи и проверять, были ли внесены изменения в видео с целью манипуляции.

Ранее для нахождения нужного фрагмента приходилось просматривать весь объем записанных данных. Теперь каждый кадр снабжается метаданными и уникальным «цифровым отпечатком» через хэширование, что значительно ускоряет процесс поиска и проверки видеоконтента. Эта технология особенно актуальна для систем «умный город» и других больших сетей видеонаблюдения, отметила Чжан.