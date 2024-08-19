В России создали новую модель хранения видеоданных

Российские ученые создали новую модель видеохранения данных
Учёные Института космических и информационных технологий Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске в сотрудничестве с коллегами из Университета Утара из Малайзии представили новую модель хранения видеоданных. Система упрощает процесс извлечения нужных видеофрагментов из обширных записей, что особенно полезно для систем видеонаблюдения.
По словам доцента Екатерины Чжан, новая модель включает в себя инфраструктуру для эффективного хранения данных и их быстрого доступа. Она позволяет оперативно находить фрагменты видеозаписи и проверять, были ли внесены изменения в видео с целью манипуляции.
Ранее для нахождения нужного фрагмента приходилось просматривать весь объем записанных данных. Теперь каждый кадр снабжается метаданными и уникальным «цифровым отпечатком» через хэширование, что значительно ускоряет процесс поиска и проверки видеоконтента. Эта технология особенно актуальна для систем «умный город» и других больших сетей видеонаблюдения, отметила Чжан.