Чиновникам Амстердама запретили использовать Telegram

Власти нидерландского Амстердама запретили государственным служащим пользоваться мессенджером Telegram на рабочих телефонах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена городского совета столицы Нидерландов Александра Шольтеса.
По словам госслужащего, чиновникам запретили пользоваться Telegram из-за «преступной деятельности и приложения и риска шпионажа». Он уточнил в эфире радиостанции BNR, что запрет ввели еще в апреле, однако до сих пор о нем публично не сообщалось.
Также Шольтес заявил, что мессенджером пользуются хакеры, мошенники и наркоторговцы.
Уточняется, что муниципалитет Амстердама является единственным в стране запретившим чиновникам использование Telegram.
13 августа Telegram получил штраф 4 млн рублей в России за отказ удалить информацию, запрещенную на территории страны. Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.