Самолеты «Байкал» за год подорожали в 2,5 раза

Цена легкого многоцелевого самолета «Байкал, который должен заменить Ан-2, с 2019 года выросла почти в четыре раза и в первый год поставки — 2025-й — достигает 455 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) потенциальным пользователям самолета.

Издание отмечает, что в 2019 году Минпромторг указывал, что стоимость «Байкала» должна быть не выше 120 млн рублей. А осенью прошлого года полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев упоминал, что цена самолета выросла до 178 млн рублей.

При этом, судя по тексту письма ГТЛК, начиная с 2025 года стоимость самолета будет расти ежегодно на 4% и уже к 2032 году достигнет 587 млн рублей.

Будущим эксплуатантам «Байкалов» предлагают передавать борты в лизинг на 10 лет с ежемесячной ставкой 5,4 млн рублей для одного самолета. Уточняется, что размер ставки пока не утвержден, и ГТЛК ожидает от потенциальных заказчиков комментариев на эту тему, чтобы установить ставку на экономически эффективном для компаний уровне.