Эксперт рассказал, как смарт-часы шпионят за своими владельцами

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предупредил россиян о потенциальных рисках утечки данных с умных часов и предложил способы их минимизации. Об этом сообщает издание «Москва 24».

Смарт-часы обмениваются данными со смартфонами и передают их сервисам и приложениям, которые собирают информацию о владельце. Хотя обычно эти данные используются для персонализации рекламных предложений, существует риск их перехвата или компрометации.

Ульянов отметил, что организации, заботящиеся о своей репутации, стремятся передавать данные в обезличенном виде, чтобы снизить потенциальные риски для пользователей. Однако существует также риск случайной утечки информации из-за ошибок или недостаточной квалификации сотрудников.

Эксперт подчеркнул, что чем больше информации злоумышленник знает о потенциальной жертве, тем легче реализовать мошенническую схему. Для минимизации рисков Ульянов рекомендует использовать устройства авторитетных брендов, которые обеспечивают высокий уровень работы своей экосистемы и заботятся о репутации.

Кроме того, он посоветовал периодически обновлять программное обеспечение, чтобы получить не только новые функциональные решения, но и доработки в плане безопасности. Ульянов также порекомендовал придумывать разные логины и пароли для сервисов, которые собирают данные.