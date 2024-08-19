Принадлежавший Джобсу компьютер Apple-1 выставят на аукцион

Christie’s объявила о проведении серии аукционов, на которых будут представлены предметы из личной коллекции покойного соучредителя Microsoft Пола Г. Аллена, включая исторические компьютеры и артефакты из его бывшего музея Living Computers Museum + Labs в Сиэтле.

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Среди экспонатов выделяется компьютер Apple-1, принадлежавший когда-то соучредителю Apple Стиву Джобсу, оценочная стоимость которого составляет от 500 000 до 800 000 долларов. Этот культовый предмет истории техники будет выставлен на аукцион 10 сентября в Christie’s Rockefeller Center в Нью-Йорке.

Среди других примечательных лотов — микрокомпьютер IMSAI 8080 образца 1975 года, оцениваемый в 2000—3000 долларов. Машина важна тем, что сыграла роль в разработке ранних операционных систем, включая MS-DOS, которая сыграла решающую роль в успехе ПК IBM.