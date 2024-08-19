День географа БРИКС впервые отметили в Москве по инициативе РГО

18 августа в Штаб-квартире Русского географического общества в Москве впервые состоялось празднование Дня географа стран БРИКС. Мероприятие прошло в рамках развития инициативы России по учреждению единого профессионального праздника для стран, входящих в межгосударственное объединение, и приурочено к председательству России в БРИКС в 2024 году.

© Русское географическое общество

С 2019 года в России 18 августа официально отмечается День географа. Он появился по инициативе РГО, которую поддержал Президент Российской Федерации В.В. Путин. В 2023 году Общество предложило сделать 18 августа единым Днем географа БРИКС.

— География — это очень интернациональная наука, — подчеркнул Первый Вице-президент РГО, президент географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова академик РАН Николай Касимов, — потому что мы изучаем процессы и явления независимо от границ. Поэтому за географией будущее.

Идея была одобрена министром науки и образования России В.Н. Фальковым и озвучена на встрече министров образования стран БРИКС летом 2023 года. По итогам обсуждений было решено праздновать День географа БРИКС начиная с 2024 года.

— Страны БРИКС, которые расположены во всех климатических зонах, представляют большой научный интерес для географов, – отметил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский. — С учетом расширения БРИКС, присоединения новых стран, наши возможности расширяются. И День географа стран БРИКС — это не только дань уважения географии, это механизм для объединения усилий, для практической реализации совместных проектов.

Ожидается, что решение об учреждении Дня географа БРИКС войдет в Декларацию 12-й встречи министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС, которая пройдет в сентябре 2024 года, а также в итоговую декларацию по итогам Саммита БРИКС (октябрь 2024 года).

— Беспрецедентная российская инициатива по установлению для всех стран БРИКС праздника Дня географа, — заявил второй секретарь Департамента внешнеполитического планирования министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Понцерь, — призвана стимулировать дальнейшее расширение контактов и продвижение совместных проектов в интересах обеспечения благоприятных условий для поступательного развития государств объединения. Мы рассчитываем на то, что День географа станет отправной точкой для многочисленных новых полезных начинаний и еще одной доброй традицией в нашей семье БРИКС.

Учреждение Дня географа БРИКС направлено на повышение осведомленности о потенциале совместной деятельности в области географических наук на пространстве межгосударственного объединения; на популяризацию наук о Земле и на содействие их развитию в рамках сотрудничества стран БРИКС; на привлечение молодого поколения к исследовательской деятельности и к международным проектам за счет повышения престижа географии и смежных наук.

В праздновании Дня географа БРИКС в Штаб-квартире РГО приняли участие специалисты в сфере географии, заповедного дела, туризма и смежных областей из стран нового расширенного состава БРИКС — Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, ОАЭ, Эфиопия, а также представители российских ведомств и организаций, иностранных посольств, СМИ.

Иностранные эксперты рассказали о том, какое место географические науки занимают в их странах, выступили с докладами о ключевых результатах своих исследований.

Состоялись презентации специалистов БРИКС о последних тенденциях и разработках в области географии, перспективах совместных проектов.

© Русское географическое общество

Менеджер заповедника «Рольфонтейн» Темба Матебула (Themba Mathebula, ЮАР), представляющий министерство сельского хозяйства, окружающей среды, сельского развития и земельной реформы Северо-Капской провинции, ЮАР, рассказал об охраняемых территориях на примере Северо-Капской провинции.

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Вслед за мероприятием иностранные специалисты на несколько дней отправляются в Хакасский и Саяно-Шушенский заповедники, где примут участие в эколого-просветительских модулях, обменяются опытом в рамках круглых столов, посетят ключевые достопримечательности, а также внесут свой вклад в благоустройство территории посредством волонтерских экоакций.