VK запустила бета-версию аналога сервиса Miro

Технологический холдинг VK выпустил в бета-версии сервис "VK доска", который является заменой сервиса онлайн-досок Miro (с 12 сентября собирается отключать профили россиян).

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Об этом сообщает пресс-служба VK.

"VK представила новый бесплатный сервис - "VK доска". Он позволяет визуализировать информацию и обмениваться прогрессом в работе. Сервис будет полезен для проведения встреч, занятий, брейнштормов и ретроспектив. Совместная работа доступна пользователям без ограничений количества участников и создаваемых виртуальных досок", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что сервис в настоящий момент запущен в бета-версии, пользователям доступно виртуальное интерактивное пространство, где они могут создавать масштабируемые умные доски со стикерами, фигурами, добавлять текст, изображения, ссылки и другие элементы, а также устанавливать таймер для продуктивной работы в строго отведенное время.

"В ближайшее время пользователи "VK доски" смогут бесплатно сохранить и перенести данные из других сервисов и вернуться к доработке виртуальных пространств позже", - добавили в VK.

О решении Miro ранее сообщили в сервисе "МТС линк", ссылаясь на письма пользователям российских платных аккаунтов. Доступ потеряют не только пользователи из РФ, но и из Белоруссии.