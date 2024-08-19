В России начались продажи нового смартфона Infinix

В России стартовали продажи смартфона Note 40 Racing Pro Edition, разработанного компанией Infinix в сотрудничестве с автомобильным брендом BMW. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

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Новая версия смартфона, получившая название Racing Edition, будет доступна для моделей Note 40 и Note 40 Pro. Особенностью данной серии является универсальная быстрая зарядка 2.0, основанная на чипе Cheetah X1, которая обеспечивает проводную зарядку мощностью до 70 Вт и возможность беспроводной зарядки мощностью до 20 Вт благодаря технологии MagCharge. Комплектный чехол оснащен специальными магнитами для совместного использования с магнитными внешними зарядными устройствами.

Смартфоны серии Note 40 Racing Edition обладают изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, а также 108-мегапиксельной камерой с трехкратным зумом и оптической стабилизацией изображения (OIS) в версии Pro.

Infinix Note 40 Racing Pro Edition продается по цене 32 тыс. руб., а стоимость Infinix Note 40 Racing Edition будет объявлена позже.