Антарктида начала «расти» из-за глобального потепления

Антарктида постепенно поднимается из океана, заявили ученые из Университета Магкилла в Канаде. Этот процесс связан с таянием ледников – они становятся все легче и оказывают все меньшее давление на коренные породы.

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Поднятие Антарктиды окажет огромное влияние на уровень Мирового океана. Оно может как скомпенсировать последствия таяния, так и усугубить ситуацию, в зависимости от того, удастся ли человечеству снизить выбросы парниковых газов.

Канадские ученые обследовали мантию под Антарктическим ледяным щитом и обнаружили, что в некоторых ключевых областях она является «мягкой». Сейсмические данные показали, что высокий уровень вязкости приводит к быстрому подъему суши.

Поднятие суши происходит за десятилетия, а не тысячи лет, как раньше. Команда применила 3D-моделирование, чтобы оценить повышение уровня моря при различных сценариях.

Согласно результатам, если потепление будет идти медленными темпами, уровень моря повысится на 1,9 м к 2500 году. Но при быстром потеплении рост составит 19,5 м.

Ученые объяснили, что если таяние опережает подъем суши, то в океан попадает больше талой воды. Но если таяние замедляется, суша «поднимает» ледники из теплых океанских вод и позволяет им сохраниться дольше.

Авторы отметили, что повышение уровня моря будет происходить при любом сценарии. С его последствиями уже сталкиваются жители островных государств, сообщает Science Advances.