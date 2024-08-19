В WhatsApp появилась вкладка «Избранное» в списке чатов и звонков

В популярном мессенджере WhatsApp появилась вкладка «Избранное» в списке чатов и звонков. Об этом сообщает WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что вкладка «Избранное» в списке чатов и звонков появилась в новой версии сервиса для iOS-устройств. Эксперты отметили, что в «Избранное» можно добавлять как контакты, так и группы.

«После добавления в "Избранное" контакты будут отображаться на видном месте для более быстрого доступа», — говорится в статье.

Эксперты сообщили, что функция уже доступна для пользователей устройств iOS, однако в некоторых учетных записях она появится в ближайшие недели.

О том, что в WhatsApp появится вкладка «Избранное» в списке чатов и звонков, стало известно в апреле. Разработчики подчеркнули, что собеседники не будут знать о добавлении их номера в эту категорию.