В России начали предлагать сертификаты на покупку новых iPhone

В МТС начали продавать виртуальные сертификаты на линейку смартфонов iPhone 16. Эти сертификаты позволят покупателям стать одними из первых обладателей новинок в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Стоимость сертификата составляет 25 тыс. руб. При покупке нового iPhone стоимость сертификата будет учтена, а клиенту останется оплатить только оставшуюся сумму. После официальной презентации Apple представители МТС свяжутся с владельцами сертификатов для уточнения деталей заказа.

Виртуальные сертификаты на iPhone впервые были предложены МТС в прошлом году. Наибольшей популярностью тогда пользовался iPhone 15 Pro Max, на который пришлось 57% всех проданных сертификатов. Среди регионов, где услуга пользовалась наибольшим спросом, выделились Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Белгородская область и Республика Саха (Якутия).