Зафиксировано стремительное охлаждение Атлантического океана

Атлантический океан охлаждается с рекордной скоростью после более чем года рекордно высоких температур мирового океана.

Известно, что за последние три месяца переход от жарких температур к прохладным в экваториальной части Атлантического океана произошел с рекордной скоростью, сообщает портал NewScientist.

Предполагается, что причиной тому стало новое явление «атлантического Нинья», которое происходит как раз перед ожидаемым переходом к более прохладному Ла-Нинья в Тихом океане.

Отмечается, что последовательные явления могут оказать негативное влияние на погоду во всем мире.

Напомним, Ла-Нинья представляет собой сложное погодное явление, которое возникает каждые несколько лет в экваториальной полосе Тихого океана. Оно возникает из-за того, что сильные ветры переносят теплую воду по поверхности океана в сторону от Южной Америки по Тихому океану в сторону Индонезии, тогда как холодная вода из морских глубин поднимается на поверхность около Южной Америки.