Android-версия Google Chrome будет редактировать пароли при показе экрана

Разработчики Google Chrome готовятся внедрить интересную функциональность в Android-версии браузера: при записи и расшаривании экрана интернет-обозреватель будет видоизменять внесённые данные банковских карт и пароли.

Как известно, в «Инкогнито» Chrome не выдаст конфиденциальную информацию при записи экрана, однако в обычном режиме браузер вполне способен слить пароли, данные карт и другие сведения из форм.

Чтобы исправить эту ситуацию, разработчики готовятся представить функцию под названием «Redact sensitive content during screen sharing, screen recording and similar actions».

«При включении этой опции браузер будет редактировать контент, если на странице присутствуют поля для ввода паролей и данных банковских карт. Функция будет работать на Android V и более современных версиях», — гласит пояснительный текст.

В настоящее время нововведение, к сожалению, не работает, однако в следующие несколько недель должна выйти предварительная сборка Chrome Canary с уже работающей фичёй.