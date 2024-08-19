В России создали банкомат с ИИ

Генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров объявил о создании в России банкомата, который будет использоваться для дистанционного обслуживания клиентов, передает РИА Новости.

Как уточняется, разработка оснащена паспортным сканером с искусственным интеллектом (ИИ), проверяющим подлинность документа. Внедрение модуля ИИ Smart Engines осуществила компания BFS («Банковские и Финансовые Системы»), подчеркнул гендиректор фирмы.

В банкомате ИИ играет важнейшую роль, заявил Арлазаров, указав на способность модуля решать задачи, с которыми не справляются люди. Помимо непрерывного распознавания документов, банкомат автоматизирует ввод данных из них и попутно обеспечивает высококачественную проверку подлинности по целому ряду параметров, заявил он.

«Система работает с нечеловеческим спокойствием и точностью, не уставая, не отвлекаясь и не давая ввести себя в заблуждение», - добавил гендиректор компании.

Ранее «Известия» сообщили, что в России начали создавать программу с элементами искусственного интеллекта (ИИ), которая будет способна давать прогноз по месту и времени очередного серийного убийства. Ее разработчиками являются специалисты Московского института электронной техники (МИЭТ).