Блогер сравнил камеры складных смартфонов Samsung, Honor, OnePlus и Vivo

Эксперт YouTube-канала Premikum рассказал, какой из гибких смартфонов сейчас лучший по фото- и видеовозможностям: Samsung Fold 6, Vivo X Fold 3 Pro, Honor Magic V2 или OnePlus Open.

© YouTube/ Premikum

Samsung Fold 6 имеет сверхширокоугольную камеру на 12 МП, основную на 50 МП, телевик на 10 МП. Все эти камеры были и в Fold 5 и 4. Хотя новинка может снимать видео в 8К 30 к/с, что реализовано за счёт нового процессора.

У Vivo X Fold 3 Pro стоят на 50 МП основной и широкоугольный объектив, телевик на 64 МП. На Honor Magic V2 ширик и сверхширик на 50 МП, а телефотообъектив уже на 20 МП.

OnePlus Open оснащён основной камерой на 48 МП, шириком на 48 МП и телевиком на 64 МП.

Если говорить о фронтальных камерах, то у Fold 4,5, 6 основная на 10 МП, внутренняя - на 4 МП; у Vivo - на 32 и 4 МП соответственно; у OnePlus - на 20 и 32 МП соответственно; у Honor только внешняя фронталка на 16 МП.

© Premikum

© Premikum

© Premikum

© Premikum

Компания Samsung удивила тем, что даже в Fold 6 не обновила линзы вообще. То есть они точно такие же, как на Fold 4. На OnePlus Open по сравнению с ними камеры намного лучше. В видеорежиме вы можете делать приближение в 20 раз, а в фоторежиме - в 120 раз.

У Honor вполне нормальные камеры. Неплохо работают портретный режим, фоторежим, но не лучше, чем на Samsung.

Камеры на Vivo X Fold 3 Pro очень порадовали. Как минимум потому, что у него есть все крутые фишки, которые были на Vivo X100 Ultra: отличный портретный режим, суперлуние. Из всех смартфонов по камерам именно он больше всего понравился ведущему. Единственная странность у этого устройства - съёмка на фронтальную камеру только в 1080p 30 к/с.

Самый неудобный с точки зрения расположения камер - это OnePlus Open. При съёмке одной рукой вы легко сможете перекрыть объектив. Лучше выглядит в этом плане Vivo. Наиболее удобные же - это Samsung и Honor.

Выводы

За 160 тысяч рублей лучше всего из складных смартфонов рассмотреть Samsung Fold 6. С точки зрения видеосъёмки у него конкурентов нет. По части фото с ним достойно конкурирует Vivo X Fold 3 Pro. Однако последний - это всё же смартфон для китайского рынка со всеми минусами этого.

Батарея у Samsung слабее, а уровень ШИМа выше, но компенсируется это хорошими камерами, преимуществами ПО, удобством системы. Тем не менее Vivo имеет большое количество топовых фотовозможностей. Этот смартфон стоит брать тем, кто готов потратить время на настройку системы и пожертвовать удобством ради крутых снимков.

Ещё одна модель, которая хорошо снимает, - это OnePlus Open: у него качественные фото на фронтальную и основную камеру, неплохие зум, цветопередача.