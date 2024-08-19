Представлен умный телескоп с мобильным приложением-проводником

Компания BEAVERLAB представила смарт-телескоп Finder TW2, который обещает сделать астрономию доступнее для широкой аудитории благодаря своей относительно невысокой цене.

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Этот телескоп оснащен фокусным расстоянием 500 мм, диафрагмой F6.1 и предлагает оптическое разрешение 1/7 угловой секунды. Он поддерживает 29-кратное оптическое и 4-кратное цифровое увеличение.

На противоположной стороне телескопа находится блок DS1 с 5-дюймовым сенсорным дисплеем, который поворачивается и имеет разрешение 1280 × 720 пикселей.

Этот блок также можно использовать для астрофотосъемки с разрешением 48 Мп и записи видео в 4K. Благодаря встроенным алгоритмам искусственного интеллекта и цветокоррекции, телескоп обеспечивает четкое изображение с натуральными цветами.

Устройство поддерживает несколько стандартных режимов съемки, включая режимы для съемки Луны, ночного неба и земных пейзажей. Через мобильное приложение Beaver Point пользователи могут получать информацию о космических объектах и управлять телескопом в реальном времени.

Finder TW2 доступен по цене $330, а блок DS1 — за $230.