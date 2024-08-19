Sonos уволила почти 100 сотрудников после неудачного обновления приложения

Компания Sonos уволила около 100 сотрудников, что составляет 6% от общего числа работников.

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Эти сокращения затронули такие подразделения, как маркетинг, разработка и инженерия, платформенная инфраструктура и обеспечение качества программного обеспечения.

Решение было принято на фоне трудностей, связанных с неудачным обновлением мобильного приложения Sonos, которое вызвало недовольство пользователей.

Генеральный директор Sonos Патрик Спенс подтвердил информацию об увольнениях, заявив, что это был сложный, но необходимый шаг для обеспечения долгосрочного успеха компании и продолжения инвестиций в разработку продуктов.

Однако он подчеркнул, что устранение проблем с приложением остается главным приоритетом компании.

Спенс также отметил, что для ускорения процесса улучшения приложения руководство компании назначило члена совета директоров Томаса Конрада ответственным за контроль над этим процессом.

В дополнение к этому главный директор по инновациям Ник Миллингтон, который был одним из создателей оригинальной системы Sonos, также принимает активное участие в решении проблем с новым приложением.