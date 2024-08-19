Word, Excel и PowerPoint начали работать с перебоями

Офисные приложения Microsoft (Word, Excel, PowerPoint и т.д) начали работать с перебоями.

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По сообщениям пользователей, сбои происходят при выполнении таких действий, как ввод текста, проверка орфографии и другие задачи редактирования. Microsoft подтвердила наличие проблемы и выпустила документ с поддержкой, где описываются все детали.

Проблема затрагивает Office версии 2407 с номером сборки 17830.20138 и выше. Ошибки могут быть зафиксированы в «Просмотре событий Windows» с кодами Event 1000 или Event 1001.

Они также могут включать такие детали, как имя сбойного приложения (например, OUTLOOK.EXE) и имя модуля, в котором произошел сбой — они могут варьироваться в зависимости от установленных языковых пакетов.

Для временного решения проблемы Microsoft рекомендует выполнить онлайн-восстановление приложений или переустановить языковые пакеты.