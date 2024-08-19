Xiaomi вывела на международный рынок новый 75-дюймовый телевизор

Xiaomi вывела на международный рынок свой новый 75-дюймовый телевизор TV S Mini LED 2025, который теперь доступен за пределами Китая.

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Новинка оборудована передовой технологией QD-Mini LED, которая обеспечивает высокую контрастность и точное управление светом с помощью 512 независимых зон затемнения.

Пиковая яркость достигает 1200 нит, что позволяет получать яркое и четкое изображение даже в условиях высокой освещенности.

Телевизор поддерживает 4K-разрешение и частоту обновления 144 Гц, что в сочетании с технологией MEMC снижает размытие в динамичных сценах, таких как спортивные трансляции или игры. Дополнительно он поддерживает Dolby Vision IQ и Dolby Atmos.

Для геймеров TV S Mini LED 75 предлагает режим Game Boost, увеличивающий частоту обновления до 240 Гц, и имеет низкую задержку — всего 4 мс.

Телевизор работает на базе Google TV, поддерживает Wi-Fi 6 и оснащен встроенным Chromecast, позволяя передавать контент с мобильных устройств.