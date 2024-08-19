В центре Москвы обнаружили рекламные вывески начала XX века

В здании Саввинского подворья, расположенного на ул. Тверская, д. 6, стр. 6, специалисты обнаружили ценные находки начала XX века – надписи, выполненные краской разных цветов на фасаде и в проездной арке, в которых содержится реклама услуг для москвичей.

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Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Реставрация памятников архитектуры всегда связана с интересными находками и неожиданными открытиями. Учитывая историю Саввинского подворья и его богатый архитектурный декор, неудивительно, что уже второй раз за год реставраторы радуют нас новыми находками. Весной им удалось обнаружить заложенные окна с кирпичами Фальконье, а сейчас рекламные вывески начала ХХ века. Для того чтобы их сохранить, реставраторам предстоит немного отступить от первоначального плана работ. Они укрепят штукатурную основу, расчистят и сделают прочнее окрасочный слой букв, а затем покроют их защитными составами», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Дом Саввинского подворья на ул. Тверская считается одной из самых интересных и ярких достопримечательностей Москвы. Его построили в 1907 году по проекту художника-архитектора Ивана Кузнецова. Стены главного фасада оформлены в псевдорусском стиле и покрыты керамической плиткой с изображениями птиц, цветов, растений и другими узорами. Рисунки для изразцов разработал сам Иван Кузнецов. Кроме того, дом украшают изящные башни, окна с наличниками разных форм и размеров, арки. Интерьеры здания созданы в стиле модерн. Их украшают лестницы необычной изогнутой формы с ажурными перилами. По внешнему облику здание Саввинского подворья похоже и на сказочный русский терем, и на готический замок.

Найденные вывески представляют собой надписи, выполненные красками по штукатурке. Первая расположена в проездной арке. По мнению экспертов, эта вывеска рекламировала услуги красильни – мастерской по окрашиванию ткани или магазина красителей. Однако это лишь предположение, так как сохранилась только часть надписи. Вторая вывеска размещается на главном фасаде здания в нише. На ней большими буквами написано: «Ц.М. Молчадская». Специалисты считают, что это реклама услуг частной конторы Ципы Моисеевны Молчадской. Исследователям удалось найти в справочнике «Вся Москва» 1928 года информацию о том, что москвичка с таким именем торговала радиопринадлежностями. Обе надписи сделаны в начале XX века.