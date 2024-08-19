Спрогнозировано увеличение продолжительности земных суток

В будущем продолжительность суток на земле возрастет до 25 часов, заявили ученые. Им удалось установить, когда именно это произойдет.

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Продолжительность суток связана с воздействием Луны. Известно, что спутник постепенно удаляется от нашей планеты. По мере того, как расстояние между ними растет, гравитационное воздействие Луны замедляет вращение Земли и приводит к увеличению продолжительности суток.

В настоящее время Луна находится на расстоянии 384 тысяч км от нашей планеты. Ей требуется примерно 27,3 дня, чтобы совершить один оборот вокруг Земли.

Предыдущие наблюдения показали, что Луна удаляется от нас со скоростью 3,8 см в год. В определенный момент Луна достигнет стабильного расстояния и будет видна только с одной стороны нашей планеты.

В ходе нового исследования ученые из Университета Висконсин-Мэдисон реконструировали историю взаимоотношений Земли и Луны, начиная с древнейших времен. Результаты показали, что 1,8 млрд лет назад сутки на Земле длились 18 часов.

С отдалением Луны планета постепенно замедлялась, а продолжительность суток росла. Этот процесс продолжается и сейчас. В масштабе жизни человека эти изменения крайне незначительны. Но за миллионы лет эти небольшие изменения будут накапливаться. Расчеты показали, что продолжительность земных суток возрастет до 25 часов, но на это потребуется около 200 миллионов лет, сообщает The Daily Mail.

На вращение Земли влияют и другие факторы. Так, исследование показало, что продолжительность суток на Земле увеличилась из-за глобального потепления.